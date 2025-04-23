Киев готовит к участию в боях с ВС РФ ограниченно годных мужчин 18-60 лет

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Киевские власти повторно проведут военно-врачебную комиссию для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными к службе в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), это говорит о том, что Украина готовит их к участию в боевых действиях против России.
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