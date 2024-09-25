ВС РФ полностью контролируют пути снабжения ВСУ в курском направлении

Пути провизии ВСУ в курском направлении находятся под огневым контролем ВС РФ, об этом рассказал военнослужащий Интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Аккорд, что 25 сентября сообщает ТАСС.
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