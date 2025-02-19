У соратников бывшего депутата Госдумы Пономарева прошли обыски

Сотрудники силовых структур проводят обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов, а также перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в девяти регионах России.
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