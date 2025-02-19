Поняли, что не «потянут»: в Европе заявили, что присоединение Киева разорит ЕС

МОСКВА, 20 февраля, ФедералПресс. Присоединение Украины к Европейскому союзу потребует от объединения колоссальных расходов в размере 186 млрд евро только на этапе интеграции, заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен.