Никки Хейли: Трамп принесет демократам победу на выборах

Члены Демократической партии США "в восторге" от экс-президента США Дональда Трампа, поскольку он может принести им победу на выборах в 2024 году на фоне судебных тяжб Трампа и якобы "ужасных" результатов социальных опросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии