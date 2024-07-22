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Царьград

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Челябинск хранит традиции: на улице Валдайской утонула машина

Челябинск хранит традиции: на улице Валдайской утонула машина

Из-за начавшихся накануне ливней город вновь затапливает.С — стабильность. Улица Валдайская в Челябинске во время дождей превращается в портал, куда засасывает автомобили.

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