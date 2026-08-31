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Царьград

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Новый сервис на "Госуслугах" упростит выбор питомца из приюта

Новый сервис на "Госуслугах" упростит выбор питомца из приюта

Владимир Уражевский обсудил запуск нового сервиса на "Госуслугах" для выбора животных из приютов в России.

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