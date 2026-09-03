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Неприкосновенный «еще не террорист» из Зе-офиса рассказал о готовящейся воздушной блокаде России

Неприкосновенный «еще не террорист» из Зе-офиса рассказал о готовящейся воздушной блокаде России

Украина будет наращивать количество ударов по России, что сделает опасным полеты над РФ. Поэтому международные компании должны уйти с российского рынка.

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