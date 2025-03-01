Обломки беспилотника влетели в квартиру многоэтажки в Тверской области

Жителей многоквартирного дома в Удомле эвакуировали после попадания беспилотника в одну из квартир.В Тверской области обломки беспилотного летательного аппарата влетели в квартиру одного из жилых домов в Удомле.
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