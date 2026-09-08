Цифра вместо врачей: Минздрав со своей новой методикой оставит регионы без медиков

Министры масштабируют «росстатовский» сценарий — проблем больше, зато отчеты красивее Андрей Захарченко Фото: Belkin Alexey / News.
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