По итогам встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер получили «хороший багаж» – Карасин

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле получили «хороший багаж», который увезли с собой в Киев.