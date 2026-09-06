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По итогам встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер получили «хороший багаж» – Карасин

По итогам встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер получили «хороший багаж» – Карасин

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле получили «хороший багаж», который увезли с собой в Киев.

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