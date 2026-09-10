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Пятый канал

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Певец Билли Джоэл перенес операцию на головном мозге

Певец Билли Джоэл перенес операцию на головном мозге

Американский певец и пианист Билли Джоэл рассказал о проблемах со здоровьем, которые вынудили его отказаться от гастрольной деятельности.

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