Роскачество проверило «Авито», «Домклик», «Циан» и Яндекс на устойчивость к фейкам

Время от времени практически все россияне покупают или продают жилье. Многие при этом пользуются сервисами публикации объявлений и вправе рассчитывать на то, что им будут предложены только реальные варианты, а не фейки.
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