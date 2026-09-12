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Регионы России

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Леди Гага впервые стала матерью

Леди Гага впервые стала матерью

Всемирно известная американская певица Леди Гага впервые стала матерью. Об этом сообщило издание Page Six, опубликовав фотографии певицы с новорожденным ребенком и ее женихом, предпринимателем Майклом Полански, сделанные в Северной Калифорнии.

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