В Анапе сгорело летнее кафе ВИДЕО

В Анапе сгорело летнее кафе ВИДЕОВ сегодня 06.45 диспетчеру 101 пожарно-спасательного гарнизона города Анапа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о возгорании в одноэтажном строении по Пионерскому проспекту.