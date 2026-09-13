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Какой проём нужен для двери входной: разбираем стандарты, монтажные зазоры и четверти

Какой проём нужен для двери входной: разбираем стандарты, монтажные зазоры и четверти

Правильный проём для двери входной — основа надёжной установки и долговечности конструкции. ГОСТ регламентирует стандартные размеры, монтажные зазоры и требования к замерам, что исключает перекосы и проблемы с открыванием.

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