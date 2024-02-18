Прокуратура начала проверку после видео избиения подростка в Махачкале

Прокуратура Республики Дагестан Прокуратура Дагестана начала проверку после появления в Сети видеоролика, на котором подростки избивают сверстника в Махачкале, проинформировали 18 февраля в Telegram-канале надзорного органа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии