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Царьград

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Дональд Трамп и Джо Байден выразили соболезнования в связи со смертью Картера

Дональд Трамп и Джо Байден выразили соболезнования в связи со смертью Картера

Избранный и действующий президенты США выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента Америки Джимми КартераИзбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи с кончиной экс-президента государства Джимми Картера.

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