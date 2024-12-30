Дональд Трамп и Джо Байден выразили соболезнования в связи со смертью Картера

Избранный и действующий президенты США выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента Америки Джимми КартераИзбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи с кончиной экс-президента государства Джимми Картера.