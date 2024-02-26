В Госдуме заявили, что претензий к радуге – нет

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в понедельник, 26 февраля, заявил, что к «нормальной» радуге претензий нет, она не является символом запрещенного в России движения ЛГБТ*.
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