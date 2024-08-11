Рождество Николая Чудотворца 2024: история чудес святого, запреты и дела в праздник, главные молитвы Татьяна Сергеева11 августа 2024 года — особенный день для православных верующих, ведь именно в этот день празднуется Рождество святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского.
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