Казахстанцев предупреждают о мошенничестве через Telegram

Прокуроры предупреждают казахстанцев о новом виде мошенничества через Telegram, сообщает Zakon.kz. Согласно информации прокуратуры Алматинской области, в мессенджере Telegram взламывают аккаунты и направляют сообщения всем контактам разного характера с указанием ссылки.
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