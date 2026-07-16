В Подмосковье создали систему для точной навигации роботов в сложных условиях

В Московской области разработчики Института искусственного интеллекта МФТИ создали новую систему MSSPlace, которая позволяет роботам и беспилотникам точно определять свое местоположение независимо от погодных условий.
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