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В Подмосковье создали систему для точной навигации роботов в сложных условиях

В Подмосковье создали систему для точной навигации роботов в сложных условиях

В Московской области разработчики Института искусственного интеллекта МФТИ создали новую систему MSSPlace, которая позволяет роботам и беспилотникам точно определять свое местоположение независимо от погодных условий.

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