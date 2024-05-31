Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Ну конечно, а кто ещё? А где хваленые пиндосское парни, к которым так стремятся армяни?Катастрофа в Арме...
  • Вовладар Даров
    Так обезьяны они непредсказуемы, им даёшь банан, а они тебе нагадят на голову!Глава Пентагона О...
  • Светлана Зуева
    Мозги высохли у деда.....Пермский пенсионе...

"Почему он, собака, так дорого стоит?": Макаревич* раскритиковал жизнь в Израиле после побега из России. Больше не нравится

"Почему он, собака, так дорого стоит?": Макаревич* раскритиковал жизнь в Израиле после побега из России. Больше не нравится

Макаревич* в недавнем интервью раскритиковал жизнь в Израиле после побега из России. Оказалось, что на "новой родине" Больше не нравится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх