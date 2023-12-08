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Военное обозрение

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Эксперты: Усталость Запада от войны привела к рекордному падению объёмов военной помощи Украине

Эксперты: Усталость Запада от войны привела к рекордному падению объёмов военной помощи Украине

На сегодняшний день наиболее активными "донорами" киевского режима остаются США, Германия и страны Скандинавии.

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