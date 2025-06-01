Физик Богачёв предупредил о неизбежных магнитных бурях высшего уровня

Абсолютно неожиданные и пока просто необъяснимые события происходят сейчас около Земли, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
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