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Аргументы и Факты

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Физик Богачёв предупредил о неизбежных магнитных бурях высшего уровня

Физик Богачёв предупредил о неизбежных магнитных бурях высшего уровня

Абсолютно неожиданные и пока просто необъяснимые события происходят сейчас около Земли, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

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