Трибунал над украинской властью может пройти в Пекине

В своем обращении президент Владимир Путин заявил, что «Россия будет стремиться к демилитаризации, а также преданию суду тех, кто совершал многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».
В своем обращении президент Владимир Путин заявил, что «Россия будет стремиться к демилитаризации, а также преданию суду тех, кто совершал многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».
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