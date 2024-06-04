Палата представителей США приняла закон о санкциях против МУС

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила проект закона, предусматривающего введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) за угрозы выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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