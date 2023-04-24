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Спикер МИД Мао Нин после слов посла Лю Шайе о Крыме заявила, что позиция Китая, не признающего регион российским, не изменилась

Спикер МИД Мао Нин после слов посла Лю Шайе о Крыме заявила, что позиция Китая, не признающего регион российским, не изменилась

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин после слов посла Пекина в Париже Лю Шайе о Крыме указала на то, что позиция восточноазиатского государства, не признающего полуостров российским, не изменилась.

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