Экс-форвард "Зенита" Аршавин заявил, что его раздражает Быстров

Бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин в интервью "РБ Спорт" заявил, что немного напрягался из-за присутствия Владимира Быстрова на тренерской скамейке в рамках матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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