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£12 против £112: почему рождественский календарь Букингемского дворца дешевле версии Меган Маркл

£12 против £112: почему рождественский календарь Букингемского дворца дешевле версии Меган Маркл

Рождественский адвент-календарь от бренда Меган Маркл As Ever стоит $148 — это около £112. Праздничный календарь Букингемского дворца — £12.

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