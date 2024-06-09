Умер бывший тренер омского ФК «Иртыш» Анатолий Кузнецов. Его не стало на 73 году жизни. Новости Омска.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Умер бывший тренер омского ФК «Иртыш» Анатолий Кузнецов. Его не стало на 73 году жизни. Новости Омска.