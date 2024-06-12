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Краснов: история России связана с идеалами добра и справедливости

Краснов: история России связана с идеалами добра и справедливости

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил россиян с Днем России. Он указал на то, что органы прокуратуры будут и дальше стоять на защите прав и интересов как граждан, так и государства.

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