Краснов: история России связана с идеалами добра и справедливости

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил россиян с Днем России. Он указал на то, что органы прокуратуры будут и дальше стоять на защите прав и интересов как граждан, так и государства.
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