Кадета нашли без сознания на остановке в Парголово после репетиции новогоднего бала

Юношу доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Ученика 9 класса кадетского корпуса без сознания прошлой ночью обнаружили прохожие на остановке общественного транспорта на Тихоокеанской улице в Парголово.
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