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Контрафронт

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Турция: 11 человек погибли и 27 получили ранения в результате столкновения туристического автобуса и...

Турция: 11 человек погибли и 27 получили ранения в результате столкновения туристического автобуса и эвакуатора возле въезда на шоссе Акхисар в районе Акхисар провинции Маниса поздно утром.

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