Чтение и рыбалка: чем "криминальный король" Шакро займется на свободе

ТАСС/RBC/Владислав Шатило Автор романа "Выжить в 90-е" Михаил Орский в беседе с РЕН ТВ предположил, чем будет заниматься "лидер криминального мира" России Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, после условно-досрочного освобождения.