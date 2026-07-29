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Давление возрастает, когда TAO преодолевает критический момент

Давление возрастает, когда TAO преодолевает критический момент

Текущая ситуация для Bittensor (TAO) характеризуется возросшим давлением со стороны продавцов после его падения ниже жизненно важного порога поддержки, что свидетельствует о более выраженных медвежьих настроениях на рынке.

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