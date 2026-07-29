Давление возрастает, когда TAO преодолевает критический момент

Текущая ситуация для Bittensor (TAO) характеризуется возросшим давлением со стороны продавцов после его падения ниже жизненно важного порога поддержки, что свидетельствует о более выраженных медвежьих настроениях на рынке.
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