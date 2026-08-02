Обстановка на погранпереходе между Марокко и Сеутой спокойная

Обстановка на пограничном переходе «Тарахаль», разделяющем Марокко и автономный город Сеута на северном побережье Африки, утром была спокойной, хотя небольшая группа мигрантов попыталась вплавь добраться до населенного пункта, об этом 2 августа сообщило агентство EFE.