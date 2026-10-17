Блогер рассказал о шоу «+100500», стендапе, семье и планах на сольные концерты. Пресс-служба телеканала «ЧЕ!» Шоу «+100500», которое выходит на «ЧЕ!», отмечает 15-летие в телевизионном эфире.
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