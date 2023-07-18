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Две автоледи не поделили перекресток в Уссурийске

Две автоледи не поделили перекресток в Уссурийске

Две автоледи попали в серьезную переделку, не поделив перекресток в Уссурийске. 20-летняя девушка не уступила дорогу водителю, выезжающему на красный сигнал светофора, и получила серьезные травмы головы, сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.

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