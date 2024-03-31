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  • Иван Щукин
    А вот интересно, почему не всю диаспору наверняка с молчаливого согласия которой и велись эти оскорбления!?Подростка-мигрант...
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    Все эти пташки России надо уничтожать ещё на их стоянках или на взлете... Чтобы  у НАТО все их игрушки   повылезали, ...Экс-аналитик ЦРУ ...

Гладков: украинский дрон сбросил три взрывных устройства на Богун-Городок

Гладков: украинский дрон сбросил три взрывных устройства на Богун-Городок

ВСУ утром 31 марта атаковали село Богун-Городок Борисовского района с помощью беспилотника. БПЛА противника сбросил три взрывных устройства на территории населенного пункта, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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