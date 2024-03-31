Гладков: украинский дрон сбросил три взрывных устройства на Богун-Городок

ВСУ утром 31 марта атаковали село Богун-Городок Борисовского района с помощью беспилотника. БПЛА противника сбросил три взрывных устройства на территории населенного пункта, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии