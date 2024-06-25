Опасное повышение уровня воды: в Приморском крае объявили штормовое предупреждение

В связи с развитием дождевого паводка в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что в некоторых реках вода поднимется до отметок опасного гидрологического явления, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Примгидромет.
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