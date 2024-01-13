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«Москва не ответит»: Волкер требует снять запрет на удары американским оружием по России 

«Москва не ответит»: Волкер требует снять запрет на удары американским оружием по России 

США должны снять ограничения на применение своего оружия войсками киевского режима. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лев Добрый
Мерзавец Волкер, если у него есть мозги, должен помнить, что у палки два конца!👍👈😜👀
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