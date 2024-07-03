Проверили слух: говорят, похитить недешевый кабель на электро-АЗС очень легко...

Вопрос от читателя «За рулем»:– Верно ли, что кабель для зарядки электромобиля можно ­похитить при зарядке? Цветмет всё-таки…Ответ экспертаАлександр Виноградов, редактор «За рулем»:– Нет, стащить кабель не получится при всём желании.