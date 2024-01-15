Галкин только что выдал фразу о который будет жалеть до конца дней. Видео.

Да своим торгуют - ладно. Что можно ждать от продажных тварей?! Хуже то, что они торгуют престижем своей страны и своего народа!

Галина глушкова

Вот если бы россиянин (без двойного гражданства) гражданин наговорил о СВО и Росии столько же, как Галкин, получил бы по всей строгости закона. Но у этих тварей столько покровителей в России, что им все сходит с рук до тех пор, когда волна возмущения не начинает накрывать эту вонючую среду. Такие законы в России, что дышло, куда повернул, туда и вышло.