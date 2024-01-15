Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Галкин только что выдал фразу о который будет жалеть до конца дней. Видео.

Галкин только что выдал фразу о который будет жалеть до конца дней. Видео.

Avia.pro - Новости Недавно стало известно, что Максим Галкин был оштрафован в Дубае на сумму 2,4 миллиона рублей за его антироссийские высказывания.

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Комментарии
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Марина Страхова
Да своим торгуют - ладно. Что можно ждать от продажных тварей?! Хуже то, что они торгуют престижем своей страны и своего народа!
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23 час.
Галина глушкова
Вот если бы россиянин (без двойного гражданства) гражданин наговорил о СВО и Росии столько же, как Галкин, получил бы по всей строгости закона. Но у этих тварей столько покровителей в России, что им все сходит с рук до тех пор, когда волна возмущения не начинает накрывать эту вонючую среду. Такие законы в России, что дышло, куда повернул, туда и вышло.
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23 час.
В С
Уёбок Алкин.
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20 час.

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