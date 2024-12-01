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Противник копит силы для нового удара, который с высокой вероятностью будет приурочен к вступлению в должность Трампа. Цель — создать нужный эффект и попытаться обосновать продолжение западной поддержки

Противник копит силы для нового удара, который с высокой вероятностью будет приурочен к вступлению в должность Трампа. Цель — создать нужный эффект и попытаться обосновать продолжение западной поддержки

В последние дни в украинском медиаполе раскручивается тезис о том, что неудачи ВСУ на Донбассе — следствие якобы огромного численного превосходства ВС РФ.

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