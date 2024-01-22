«Сватовский прорыв»: ВС РФ прорвали оборону ВСУ и стремительно продвинулись к Берестовому: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 22 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 22 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: Армия РФ после прорыва в южной части Авдеевки постепенно продвигается в районе ул.