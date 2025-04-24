Четырём знакам зодиака предсказали переломный момент в конце весны

Представителей этих знаков ждут как серьёзные вызовы, так и неожиданные подарки судьбы.Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых конец весны 2025 года станет временем перемен и новых возможностей.
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