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Четырём знакам зодиака предсказали переломный момент в конце весны

Четырём знакам зодиака предсказали переломный момент в конце весны

Представителей этих знаков ждут как серьёзные вызовы, так и неожиданные подарки судьбы.Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых конец весны 2025 года станет временем перемен и новых возможностей.

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