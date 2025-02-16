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Царьград

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Празднование Сагаалгана перенесли из Читы в Угдан

Празднование Сагаалгана перенесли из Читы в Угдан

Власти Забайкалья приглашают на празднование Сагаалгана не на главную площадь Читы, в село Угдан.Народные гуляния в честь первого дня Белого месяца пройдут 1 марта на центральной площади села Угдан в Читинском районе.

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