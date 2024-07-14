Игры Nintewndo в VK Play Cloud запускались через опальный эмулятор Yuzu — их уже из катал...

Игры Nintewndo в VK Play Cloud запускались через опальный эмулятор Yuzu — их уже из каталога сервисаИгры Nintendo, такие как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Animal Crossing: New Horizons, недавно внезапно появились в каталоге облачного сервиса VK Play Cloud.
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