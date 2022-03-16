Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    В центре Севастополя на Морской улице немалую площадь занимают приемная ЛДПР и ЕР с раздутым штатом сотрудников и люд...Как власти поддер...
  • Дмитрий Николенко
    В первых рядах алкобароны! Они и маркировку своей продукции упразднили. Молодцы! В СССР литр спирта 99,6 % стоил 5 ко...Перечень лицензий...
  • валентина пожиленко
    Противостояние Запада и России – история многовековая. И нынче стратеги Запада "держат камень за пазухой", стремясь...Запад пытается ор...

По реконструкции площади 50 -летия СССР не поступило ни одного замечания?

По реконструкции площади 50 -летия СССР не поступило ни одного замечания?

Куда подевались севастопольские общественники? Почему на сегодняшний момент общественные обсуждения, связанные с предложениями по благоустройству и приведению в соответствие с градостроительными нормами территорий общего пользования, перестали быть предметом яростного спора, как это было всегда в лучших севастопольских традициях? Правительство Севастополя объявило о проведения общественных слушаний по благоустройству площади 50-летия СССР, обозначив даты: 22 февраля 2022 года они начались, 15 марта закончился приём замечаний и предложений, 25 марта срок для общественного обсуждения истечёт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх